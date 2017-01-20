На Дацинских нефтепромыслах в КНР добыто 36,56 млн т нефти

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20.01.2017 04:00

Пекин, 20 января /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. объем добычи сырой нефти, полученный китайской компанией "Дацинские нефтепромыслы", составил 36,56 млн т. Кроме того, месторождение дало 3,77 млрд куб. м природного газа, сообщила пресс-служба компании.

Разработка нефтегазового месторождения в Дацине ведется с 1960 г. Это крупнейшее месторождение в континентальной части Китая. Ежегодно в среднем оно давало более 50 млн т нефти, затем выработка снизилась до 40 млн т. В общей сложности Дацинские нефтепромыслы дали более 2,1 млрд т сырой нефти.



Компания, управляющая данным месторождением, выходит на зарубежный рынок. По итогам прошлого года, объем производства "Дацинских нефтепромыслов" за рубежом достиг 4,85 млн т, а доходы – 2,74 млрд юаней ($402 млн).



Напомним, что за январь-март 2016 г. объем добычи нефти на Дацинских нефтепромыслах Китая достиг 9,28 млн т, не изменившись по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.



На месторождении еще не освоены ресурсы объемом почти 1 млрд т.



Ранее сообщалось, что по итогам января-октября прошлого года, объем добычи нефти в КНР составил в среднем 4 млн баррелей в сутки. Это на 7% меньше, чем за январь-октябрь 2015 г.



Таким образом, китайские предприятия с начала 2016 г. сократили добычу нефти примерно на 300 000 баррелей в сутки. Как ожидается, в 2017 г. объем добычи снизится еще на 200 000 баррелей.



В 2015 г. Поднебесная занимала пятое место в мире по объему производства нефти.