В 2016 г. экономика Гуандуна выросла на 7,4%

20.01.2017 06:00
Пекин, 20 января /ChinaPRO.ru/ – По предварительным оценкам, в 2016 г. объем внутреннего валового продукта (ВВП) южно-китайской провинции Гуандун достиг 7,93 трлн юаней ($1,16 трлн). Это на 7,4% больше, чем в 2015 г., сообщил региональный Комитет по делам развития и реформ.
В среднем на одного жителя провинции объем ВВП превысил 70 000 юаней.
В частности, за прошлый год в Гуандуне удельный вес добавленной стоимости индустрии услуг в ВВП повысился на 1,5%.
В то же время доходы среднестатистического жителя провинции увеличились на 8,7% в годовом сопоставлении, превысив 30 000 юаней. Количество работающих людей выросло на 1,47 млн человек.
Ранее сообщалось, что в ближайшие 15 лет в Китае значительно вырастет численность населения с относительно высоким уровнем доходов. По прогнозам экспертов Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения авторитетного британского журнала Economist, к 2030 г. около 480 млн жителей КНР будут получать свыше $10 000 ежегодно.
В настоящее время доходы такого уровня есть только у 132 млн китайцев. Таким образом в ближайшие 15 лет доля людей со средневысокими и высокими доходами в структуре населения Поднебесной вырастет с 10% до 35%.
В крупных мегаполисах страны ожидается бурное развитие потребления. Так, в городах Чанша, Чэнду, Чунцине и Ухане к 2030 г. будет по 2 млн потребителей с высоким уровнем доходов.
При этом потребительские привычки китайцев претерпят некоторые изменения. В частности, при покупке автомобилей, мобильных устройств и других сходных товаров жители КНР будут отдавать предпочтение продукции более высокого класса. При этом граждане страны нарастят расходы на развлечения, досуг, туризм, медицинские услуги, образование и тому подобное.
© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.