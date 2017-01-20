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В 2016 г. экономика Гуандуна выросла на 7,4%
Новости дня

В 2016 г. экономика Гуандуна выросла на 7,4%

20.01.2017 06:00

Пекин, 20 января /ChinaPRO.ru/ – По предварительным оценкам, в 2016 г. объем внутреннего валового продукта (ВВП) южно-китайской провинции Гуандун достиг 7,93 трлн юаней ($1,16 трлн). Это на 7,4% больше, чем в 2015 г., сообщил региональный Комитет по делам развития и реформ.



В среднем на одного жителя провинции объем ВВП превысил 70 000 юаней.

В частности, за прошлый год в Гуандуне удельный вес добавленной стоимости индустрии услуг в ВВП повысился на 1,5%.

В то же время доходы среднестатистического жителя провинции увеличились на 8,7% в годовом сопоставлении, превысив 30 000 юаней. Количество работающих людей выросло на 1,47 млн человек.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 15 лет в Китае значительно вырастет численность населения с относительно высоким уровнем доходов. По прогнозам экспертов Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения авторитетного британского журнала Economist, к 2030 г. около 480 млн жителей КНР будут получать свыше $10 000 ежегодно.

В настоящее время доходы такого уровня есть только у 132 млн китайцев. Таким образом в ближайшие 15 лет доля людей со средневысокими и высокими доходами в структуре населения Поднебесной вырастет с 10% до 35%.

В крупных мегаполисах страны ожидается бурное развитие потребления. Так, в городах Чанша, Чэнду, Чунцине и Ухане к 2030 г. будет по 2 млн потребителей с высоким уровнем доходов.

При этом потребительские привычки китайцев претерпят некоторые изменения. В частности, при покупке автомобилей, мобильных устройств и других сходных товаров жители КНР будут отдавать предпочтение продукции более высокого класса. При этом граждане страны нарастят расходы на развлечения, досуг, туризм, медицинские услуги, образование и тому подобное.

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