Китайская CNGC установила новый рекорд по добыче золота

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20.01.2017 08:00

Пекин, 20 января /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. объем добычи золота в китайской компании China National Gold Group Corporation (CNGC) составил 42,07 т. Это стало рекордным показателем для компании, сообщила ее пресс-служба.

Прибыль CNGC в прошлом году достигла 460 млн юаней ($67,64 млн), а доходы – более 124 млрд юаней.



Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2016 г., в КНР выпущено 229,1 т золота. Это на 0,16% больше, чем за январь-июнь 2015 г. Объем потребления драгоценного металла за первую половину прошлого года достиг 528,52 т.



Китай на протяжении девяти лет подряд удерживает мировое лидерство по производству золота и три года по его потреблению. По итогам 2015 г., в стране выпущено 515,88 т драгоценного металла, а куплено 985,9 т



В 2015 г. объем производства золота в КНР вырос на 0,6% относительно уровня 2014 г., а потребление увеличилось на 3,66% в годовом сопоставлении. В том же году валовая продукция золотопромышленности страны достигла 353,68 млрд юаней ($52,95 млрд).



Поднебесная стала крупнейшим в мире потребителем ювелирных изделий из золота. Стране также принадлежит первое место в мире по объему переработки золота. На Поднебесную приходится 14,02% мирового производства золота за 2015 г.



К концу того же года разведанные запасы золота в Китае составили 11 563 т. По данному показателю страна заняла второе место в мире.

