Увеличился объем турпотока россиян в Санью

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20.01.2017 10:00

Пекин, 20 января /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. россияне стали лидерами по объему турпотока в китайский курортный город Санья, который находится в южно-китайской провинции Хайнань. К концу ноября прошлого года город принял 55 322 туриста из России, сообщили местные власти.

Это гораздо больше, чем годом ранее, когда данный показатель составлял 40 000 путешественников. Между тем, в 2014 г. Хайнань посетили 93 000 туристов, в 2013 г. – 125 000 человек, в 2012 г. – 192 000 путешественников.



Основные конкурентные преимущества острова Хайнань – это тропические пейзажи и приятный климат, вкусная кухня и возможность подлечиться.



Ранее сообщалось, что по итогам января-ноября 2016 г., южно-китайскую островную провинцию Хайнань посетили 645 500 зарубежных туристов. Это на 19,45% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г. Общий объем турпотока за одиннадцать месяцев прошлого года на остров достиг 53,64 млн человек. Это на 13,48% больше, чем годом ранее. Доходы провинции от туризма превысили 57,82 млрд юаней ($8,3 млрд), увеличившись на 14,97% в годовом сопоставлении.



Самой большой популярностью среди туристов пользуется город-курорт Санья. За январь-ноябрь 2016 г. там побывали 14,39 млн путешественников. Каждый провел на курорте минимум одни сутки. Данный показатель вырос на 10,28% относительно уровня за одиннадцать месяцев прошлого года.



При этом Санью посетили 385 000 зарубежных туристов. Это на 18,41% больше, чем годом ранее. Доходы города от туризма достигли 26,86 млрд юаней с приростом на 17,77%.