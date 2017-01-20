Круизы за границы КНР совершили более 2 млн китайцев

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20.01.2017 15:00

Пекин, 20 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., круизные путешествия за границу своей страны совершили 2,12 млн китайцев, сообщили в Китайском обществе работников транспорта по круизам и яхтам.

В прошлом году из 10 основных портовых городов Китая: Далянь, Тяньцзинь, Яньтай, Циндао, Шанхай, Чжоушань, Сямэнь, Гуанчжоу, Хайкоу и Санья, – в круизные туры за границу отправились более 2,12 млн жителей КНР. Это на 91% больше, чем в 2015 г. В свою очередь китайские порты приняли в общей сложности 138 715 круизных туристов из-за рубежа. Данный показатель вырос на 8% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что китайский круизный рынок обещает стать крупнейшим в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом свидетельствуют его темпы роста, сообщило Государственное управление КНР по делам туризма. Так, в 2015 г. десять крупнейших в Китае круизных портов приняли 629 рейсов. Это на 35% больше, чем в 2014 г.



В 2015 г. туристы въезжали и выезжали из Поднебесной на круизных лайнерах 2,48 млн раз. Это на 44% больше, чем годом ранее. На китайском рынке присутствуют пять самых крупных мировых круизных компаний: Carnival, Royal Caribbean, Genting, MSC и Norwegian.



В настоящее время китайские власти ведут разработку общенациональной программы развития круизного туризма. В частности, в стране планируется создать пять основных группировок круизных портов.