В 2016 г. ВВП Поднебесной вырос на 6,7%

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23.01.2017 04:00

Пекин, 23 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., внутренний валовой продукт (ВВП) Китая составил 74,41 трлн юаней ($10,83 трлн). Таким образом, китайская экономика выросла на 6,7% относительно уровня 2015 г. Этот показатель стал самым низким среди аналогичных за последние 26 лет. Таковы предварительные данные Государственного статистического управления КНР.

В начале прошлого года правительство КНР поставило целью увеличение ВВП страны на 6,5-7%. В частности, по итогам октября-декабря 2016 г. китайская экономика выросла на 6,8%, а за июль-сентябрь – на 6,7%.



Примечательно, что на долю сектора услуг в общем объеме ВВП Поднебесной за прошлый год пришлось 51,6%.



В то же время рост промышленного производства страны замедлился до 6%, годом ранее он составлял 6,1%.



По итогам 2016 г., инвестиции в основные фонды в городах и поселках городского типа КНР увеличились лишь на 8,1%, а в 2015 г. рост составлял 10%. Розничный товарооборот в прошлом году продемонстрировал увеличение на 10,4%, тогда как годом ранее аналогичный показатель достигал 10,7%.