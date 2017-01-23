Китайские инвесторы вложат в Paramount Pictures $1 млрд

23.01.2017 06:00
Пекин, 23 января /ChinaPRO.ru/ – Китайские Shanghai Film Group и Huahua Media планируют в течение трех лет инвестировать $1 млрд в проекты старейшей голливудской киностудии Paramount Pictures, входящей в американскую медиакомпанию Viacom. Между компаниями было заключено соответствующее соглашение.
Инвесторы обеспечат не менее 25% бюджета всех проектов Paramount. Кроме того, они возьмут на себя маркетинг фильмов компании в китайском кинопрокате.
Paramount занимает пятое место в рейтинге шести крупнейших студий Голливуда по объему национального проката.
Напомним, что в конце декабря 2016 г. стало известно об инвестиционных планах китайских корпораций Alibaba и Tencent. Они намерены вложить $360 млн в развитие китайского дистрибьютора фильмов Bona Film Group.
В прошлом году Bona Film спродюсировал 13 китайских фильмов. Общие сборы этих картин превысили $532 млн. На долю этого показателя пришлось 9% от всего объема сборов китайских фильмов за год.
Продюсеры Bona Film также занимались дестрибьюцией американских фильмов «Марсианин», «Люди Икс: Апокалипсис» и «День независимости: Возрождение».
Ранее сообщалось, что по итогам 2003-2015 гг., китайский кинорынок рос в среднем на 35% в год. За 2015 г. выручка китайских кинотеатров от продажи билетов составила 44 млрд юаней ($6,37 млрд). По производству кинофильмов КНР вышла на третье место в мире.
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