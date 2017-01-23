Инвестиции в основные фонды КНР увеличились на 8,1%

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23.01.2017 08:00

Пекин, 23 января /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. объем инвестиций в основные фонды Китая увеличился на 8,1% относительно уровня 2015 г. Темпы роста оказались ниже, чем годом ранее, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

За январь-сентябрь прошлого года был зафиксирован рост капиталовложений в основные фонды Поднебесной на уровне 8,2%. В частности, в 2016 г. инвестиции в сельском хозяйстве страны выросли на 21,1% в годовом сопоставлении, в промышленность – на 3,5%, а в сферу услуг – на 10,9%.



Напомним, что за январь-ноябрь 2016 г. объем инвестиций в основные фонды Китая составил 53,85 трлн юаней ($7,8 трлн). Это на 8,3% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г. Рост показателя не изменился по сравнению с уровнем января-октября текущего года.



Инвестиции в основные фонды представляют собой средства, вкладываемые в развитие инфраструктуры, недвижимости и других физических активов. Так, за десять месяцев прошлого года государственные инвестиции выросли на 20,5% в годовом сопоставлении, а частные инвестиции – на 2,9%. По итогам января-октября 2016 г. на долю частных капиталовложений пришлось 61,5% от всех инвестиций.