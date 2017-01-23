Открыты железнодорожные грузоперевозки из КНР в Минск

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23.01.2017 10:00

Пекин, 23 января /ChinaPRO.ru/ – В центрально-китайской провинции Хунань на днях запущен новый железнодорожный маршрут перевозки товаров в белорусскую столицу – город Минск. Об этом сообщило Гуанчжоуское управление железных дорог.

Железнодорожный состав, который начал путь в административном центре провинции – городе Чанша, повез в Белоруссию электронную технику, одежду, световые кабели и другие грузы. Поезд пересечет границу на погранпереходе Эрэн-Хото и через две недели поезд прибудет в Минск.



Ранее из Хунани были открыты четыре маршрута железнодорожных грузоперевозок – в Гамбург (Германия), Варшаву (Польша), Москву (Россия) и Ташкент (Узбекистан).



Ранее сообщалось, что по пассажирообороту и объему грузоперевозок железнодорожным транспортом КНР заняла лидирующую позицию среди других стран мира.



За январь-сентябрь 2016 г. инвестиции в основные фонды в сфере железных дорог Китая составили 542,3 млрд юаней ($80,94 млрд). Это на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2015 г. За девять месяцев текущего года в эксплуатацию сдано 1209,9 км новых железных дорог.



За январь-сентябрь текущего года в КНР полностью или частично завершена реализация 22 железнодорожных проектов.



В 2015 г. Государственный комитет по делам развития и реформ Китая утвердил более 100 проектов по строительству железнодорожного и городского рельсового транспорта в стране. Инвестиции на эти цели превысят 2 трлн юаней ($309,6 млрд).