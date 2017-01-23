Китайское промпроизводство в 2016 г. прибавило 6%

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23.01.2017 12:00

Пекин, 23 января /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. объем промышленного производства в Китае увеличился на 6% относительно аналогичного показателя 2015 г. По данным Государственного статистического управления КНР, годовые темпы роста показателя остались такими же, как и за январь-сентябрь прошлого года.

В частности, только за декабрь 2016 г. промышленное производство в Поднебесной выросло на 6% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 г. данный показатель в стране увеличился на 6,2% относительно уровня ноября 2015 г. Основной точкой роста стали предприятия по производству электронного оборудования и автомобилей.



В октябре прошлого года общий объем промышленной прибыли Китая вырос на 9,8% относительно уровня октября 2015 г. В сентябре 2016 г. аналогичный показатель составлял 7,7%.



Среди причин роста эксперты называют увеличение доходов от продаж, повышение цен производителей, а также рост прибыли химической и угольной промышленности.



За январь-сентябрь 2016 г. объем прибыли крупных промышленных предприятий КНР превысил 4,63 трлн юаней ($691 млрд). Это на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2015 г. Темпы роста данного показателя держались на уровне января-августа прошлого года.



Крупными предприятиями в Китае считаются те, чьи годовые доходы превышают 20 млн юаней.