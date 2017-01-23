За 38 лет китайско-американская торговля выросла в 212 раз

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23.01.2017 15:00

Пекин, 23 января /ChinaPRO.ru/ – За последние 38 лет объем торговли между КНР и США увеличился в 212 раз. Так в 1979 г. двусторонний торговый оборот составлял $2,5 млрд, а в 2016 г. он достиг $519,6 млрд, сообщило Министерство коммерции Китая.

В частности, в прошлом году взаимная торговля услугами составила более $100 млрд. Кроме того, к концу 2016 г. взаимные инвестиции Китая и США превысили $170 млрд.



За 2015 г. благодаря торговле с Поднебесной и взаимным капиталовложениям в США были созданы 2,6 млн рабочих мест. Это принесло Америке $216 млрд – 1,2% внутреннего валового продукта (ВВП).



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.



В китайском экспорте преобладает машиностроительная и электротехническая продукция, на которую приходится 7,98 трлн юаней со снижением на 1,9%. Объем экспорта традиционных трудоемких товаров из Китая сократился на 1,7% – до 2,88 трлн юаней. При этом лидером экспорта оставался негосударственный сектор с долей 45,9% в общем объеме.



Основными статьями китайского импорта в 2016 г. остались сырьевые товары, в том числе – железная руда (1,02 млрд т с приростом на 7,5%), нефть (381 млн т с увеличением на 13,6%), уголь (256 млн т с прибавкой на 25,2%).