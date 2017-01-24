Инвестиции в китайскую недвижимость увеличились на 6,9%

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24.01.2017 04:00

Пекин, 24 января /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. инвестиции в развитие проектов недвижимости в Китае увеличились на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В прошлом году темпы роста капиталовложений в китайскую недвижимость держались на 5,9% выше, чем годом ранее.



Ранее сообщалось, что по итогам января-ноября 2016 г., инвестиции в сектор недвижимости Китая увеличились на 6,5% в годовом сопоставлении показателей. Темпы роста держались на 0,1% ниже, чем за январь-октябрь текущего года. За январь-ноябрь 2015 г. рост капиталовложений в развитие проектов в сфере недвижимости Поднебесной держался на уровне 1,3%.



По итогам ноября 2016 г., продажи жилой недвижимости в Китае составили 19,9 млн кв. м. Это на 4,2%% меньше, чем за ноябрь 2015 г. Эксперты отмечают, что в КНР впервые за последние почти два года (один год и девять месяцев) зафиксировано падение продаж жилья. В сравнении с уровнем октября текущего года снижение составило 10,5%. Это стало результатом мер китайского правительства по охлаждению рынка недвижимости страны.