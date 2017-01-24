Инвестиции в транспорт Поднебесной достигли $419 млрд

Новости дня

24.01.2017 06:00

Пекин, 24 января /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. объем капиталовложений в основные фонды в транспортной сфере КНР достиг 2,85 трлн юаней ($419 млрд). Таковы данные Министерства транспорта Китая.

В частности, в сферу железнодорожного строительства поступило 801,5 млрд юаней, в автодорожное строительство – более 1,77 трлн юаней. Это на 7,7% больше, чем годом ранее.



В прошлом году в Поднебесной проложены или реконструированы сельские дороги общей протяженностью 293 000 км.



На развитие водного транспорта страны за 2016 г. потрачено 189,4 млрд юаней, а гражданской авиации – 77 млрд юаней.



По итогам прошлого года, объем коммерческих грузоперевозок в Китае достиг 43,3 млрд т. Это на 5,7% больше, чем в 2015 г. Так, количество экспресс-отравлений составило 31,35 млрд посылок с приростом на 51,7%. Грузооборот ведущих портов страны достиг 11,8 млрд т. Он увеличился на 3,2% в годовом сопоставлении.



На долю железнодорожных пассажирских перевозок в КНР за прошлый год пришлось 14,7% от всех перевозок транспортом страны с увеличением на 1,6%. Аналогичный показатель для воздушных пассажирских перевозок составил 2,5% с приростом на 0,3%.