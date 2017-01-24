Розничная торговля в Китае выросла на 10,4%

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24.01.2017 08:00

Пекин, 24 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае составил 33,23 трлн юаней ($4,84 трлн). Это на 10,4% больше, чем в 2015 г. За вычетом ценового фактора рост показателя достиг 9,6%, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В частности, в сельских районах Поднебесной объем розничной торговли за прошлый год увеличился на 10,9%, а в городах – на 10,4%.



В 2016 г. быстрее всего росли розничные продажи оборудования связи и предметов для жилья – на 11,9% в годовом сопоставлении. В то же время продажи мебели увеличились на 12,7%, строительных и отделочных материалов – на 14%.



Кроме того, быстрыми темпами продолжает развиваться розничная торговля через интернет-магазины – она выросла на 26,2% в годовом сопоставлении, достигнув 5,16 трлн юаней.



Только за декабрь прошлого года рост розничной торговли потребительскими товарами в Китае составил 10,9%, а за ноябрь – 10,8%.



Ранее сообщалось, что по итогам ноября 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае вырос на 10,8% относительно уровня ноября 2015 г. Темпы роста данного показателя на 0,8% превысили аналогичный показатель октября текущего года.



Примечательно, что итогам января-октября 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае вырос на 10,3% относительно уровня января-октября 2015 г.



Одной из причин роста торговли в стране стало увеличение интернет-продаж. За десять месяцев прошлого года объем онлайн-торговли достиг 3,93 трлн юаней ($575 млрд). Это на 25,7% больше, чем годом ранее.