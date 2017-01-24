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Поднебесная выпустила облигации на $5,3 трлн
Новости дня

Поднебесная выпустила облигации на $5,3 трлн

24.01.2017 10:00

Пекин, 24 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., Китай выпустил облигации на 36,1 трлн юаней ($5,3 трлн). Это на 54,2% больше, чем в 2015 г. Темпы роста данного показателя замедлились на 42,4% в годовом сопоставлении, сообщил Народный банк КНР.



К концу декабря прошлого года объем остатков на китайском рынке ценных бумаг достиг 63,7 трлн юаней. В частности, объем остатков на межбанковском рынке ценных бумаг в Поднебесной составил 56,3 трлн юаней.

Ранее сообщалось, что к концу июля 2016 г. в КНР были выпущены облигации местного займа на 3,97 трлн юаней ($592 млрд). Средства, полученные в результате выпуска облигаций, в первую очередь направляются на ликвидацию нищеты, обновление жилья, строительство автодорог и другие общественно полезные проекты.

Напомним, что Министерство финансов КНР также выпустило в Лондоне (Великобритания) юаневые государственные облигации общим объемом 3 млрд юаней. Ценные бумаги торгуются на Лондонской фондовой бирже. Глобальными координаторами данной эмиссии являются Bank of China (UK) Ltd и HSBC Bank plc.

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