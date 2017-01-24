Торговля КНР с Европой достигла $52,9 млрд

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24.01.2017 12:00

Пекин, 24 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-ноября 2016 г., объем товарооборота Китая с 16 странами Центральной и Восточной Европы достиг $52,9 млрд. Это на 4,5% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

На долю торговли Поднебесной с Центральной и Восточной Европой приходится 9,1% в общем объеме китайско-европейского торгового оборота.



Страны Центральной и Восточной Европы инвестировали в общей сложности $1,2 млрд в китайскую экономику. Средства пошли главным образом в сферу машиностроения, производства автокомплектующих, химическую промышленность, финансы и охрану окружающей среды.



Китайские компании направили в указанные европейские государства $8 млрд. Инвесторы из КНР проявили интерес к машиностроению, химической промышленности, информационным технологиям, телекоммуникациям, бытовой технике, новым источникам энергии, логистике и торговле, исследованиям и разработкам, финансам и сельскому хозяйству.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.