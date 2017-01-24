В Китае создан фонд инвестиций в Интернет

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24.01.2017 15:00

Пекин, 24 января /ChinaPRO.ru/ – По инициативе Министерства финансов КНР создан Китайский фонд инвестиций в Интернет. Объем фонда составит 100 млрд юаней ($14,7 млрд).

Первый транш в размере 30 млрд юаней уже поступил на счет фонда. Эта финансовая организация предназначена для поддержки инновационного развития Интернета и образцовых интернет-предприятий.



По данным Китайского центра сетевой информации, в 2016 г. число пользователей Глобальной Сети в Поднебесной достигло 731 млн человек, из которых 695 млн – пользователи мобильного Интернета.



Ранее сообщалось, что к 2020 г. в Китае начнется коммерческое использование технологий связи пятого поколения (5G). В настоящее время идут исследования в этой сфере и проработка ключевых технологий, которые будут применяться в области мобильного интернета.



Китайская компания Huawei заявила о планах по запуску в коммерческую эксплуатацию сети 5G к 2020 г. Huawei основана в 1987 г. и специализируется на производстве оборудования беспроводных сетей, оптических устройств, маршрутизаторов, приложений и аппаратного обеспечения.



Рыночная доля компании в 11 странах превышает 5%. За пределами Поднебесной Huawei открыла 630 магазинов и более 30 000 оперативных пунктов продажи смартфонов.