Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В Китае создан фонд инвестиций в Интернет
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В Китае создан фонд инвестиций в Интернет
Новости дня

В Китае создан фонд инвестиций в Интернет

24.01.2017 15:00

Пекин, 24 января /ChinaPRO.ru/ – По инициативе Министерства финансов КНР создан Китайский фонд инвестиций в Интернет. Объем фонда составит 100 млрд юаней ($14,7 млрд).



Первый транш в размере 30 млрд юаней уже поступил на счет фонда. Эта финансовая организация предназначена для поддержки инновационного развития Интернета и образцовых интернет-предприятий.

По данным Китайского центра сетевой информации, в 2016 г. число пользователей Глобальной Сети в Поднебесной достигло 731 млн человек, из которых 695 млн – пользователи мобильного Интернета.

Ранее сообщалось, что к 2020 г. в Китае начнется коммерческое использование технологий связи пятого поколения (5G). В настоящее время идут исследования в этой сфере и проработка ключевых технологий, которые будут применяться в области мобильного интернета.

Китайская компания Huawei заявила о планах по запуску в коммерческую эксплуатацию сети 5G к 2020 г. Huawei основана в 1987 г. и специализируется на производстве оборудования беспроводных сетей, оптических устройств, маршрутизаторов, приложений и аппаратного обеспечения.

Рыночная доля компании в 11 странах превышает 5%. За пределами Поднебесной Huawei открыла 630 магазинов и более 30 000 оперативных пунктов продажи смартфонов.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Кассовые сборы китайских кинотеатров превысили $6,87 млрд
2Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
3Сократились валютные резервы Поднебесной
4"Хайнаньские авиалинии" откроют авиасообщение Пекин – Калгари
5В Ганьсу построят логистический центр для грузоперевозок в ЕС


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании