В 2016 г. на 4,5% выросли бюджетные доходы Китая

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25.01.2017 04:00

Пекин, 25 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., доходы общественного бюджета Китая достигли 15,96 трлн юаней ($2,33 трлн). Это на 4,5% больше, чем за 2015 г., сообщило Министерство финансов КНР.

В то же время за прошлый год расходы государственного бюджета Поднебесной составили 18,78 трлн юаней с приростом на 6,4% в годовом сопоставлении.



Напомним, что за январь-июль 2016 г. поступления в государственный бюджет Китая превысили 10,02 трлн юаней ($1,5 трлн). Это на 6,5% больше, чем за январь-июль 2015 г.



Так, в центральный бюджет Поднебесной за семь месяцев прошлого года поступило более 4,49 трлн юаней с приростом на 2% в годовом сопоставлении, а в бюджеты местного уровня – свыше 5,53 трлн юаней с увеличением на 10,5%.



По итогам января-июля 2016 г., расходы государственной казны Китая достигли 10,19 трлн юаней. Они увеличились на 13% относительно уровня января-июля 2015 г. При этом расходы центрального бюджета выросли на 4,8% и достигли 1,51 трлн юаней, а местных – на 14,6%, до 8,67 трлн юаней.