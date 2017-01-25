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В КНР на 7,3% увеличились продажи лотерейных билетов
Новости дня

В КНР на 7,3% увеличились продажи лотерейных билетов

25.01.2017 06:00

Пекин, 25 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., в Китае проданы лотерейные билеты на 394,64 млрд юаней ($57,53 млрд). Это на 7,3% больше, чем за 2015 г., сообщило Министерство финансов КНР.



Так, объем продаж билетов благотворительной лотереи за прошлый год в Поднебесной составил 206,49 млрд юаней с приростом на 2,5% в годовом сопоставлении, а билетов спортивной лотереи – 188,15 млрд юаней с увеличением на 13,1%.

Только за декабрь 2016 г. в стране были проданы лотерейные билеты на 36,59 млрд юаней. Это на 7,2% больше, чем годом ранее. При этом продажи билетов благотворительной лотереи выросли на 4% и составили 19,98 млрд юаней, а продажи билетов спортивной лотереи увеличились на 11,4% и достигли 16,61 млрд юаней.

В частности, провинции Гуандун, Хубэй, Хунань, Хэнань и Юньнань нарастили объем реализации лотерейных билетов более чем на 2 млрд юаней каждая.

Ранее сообщалось, что за июль 2016 г. объем продаж лотерейных билетов в Китае достиг 32,4 млрд юаней ($4,9 млрд). Это на 19,8% (5,36 млрд юаней) больше, чем за июль 2015 г. Так, продажи билетов благотворительных лотерей за июль текущего года составили 16,62 млрд юаней с приростом на 6,7% (1,05 млрд) в годовом сопоставлении. Объем продажи билетов спортивных лотерей достигли 15,78 млрд юаней с увеличением на 37,6% (4,31 млрд юаней).

Рост показателей произошел почти во всех регионах Поднебесной, за исключением провинции Хайнань. Лидерами стали провинции Цзянсу (725 млн юаней), Хубэй (624 млн юаней), Хунань (432 млн юаней), Гуандун (430 млн юаней) и Шаньдун (415 млн юаней).

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