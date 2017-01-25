В 2016 г. ВВП Шанхая увеличился на 6,8%

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25.01.2017 10:00

Пекин, 25 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем внутреннего валового продукта (ВВП) Шанхая составил 2,75 трлн юаней ($400 млрд). Это на 6,8% больше, чем в 2015 г. Темпы роста данного показателя держались на 0,1% ниже, чем годом ранее, сообщило городское статистическое управление.

В частности, за прошлый год валовая прибыль в сфере сельского хозяйства мегаполиса сократилась на 6,6% в годовом сопоставлении и составила 11 млрд юаней. Аналогичные показатели в в промышленности достигли 799 млрд юаней с приростом на 1,2%, а в сфере услуг – 1,9 трлн юаней с увеличением на 9,5%.



На долю услуг пришлось 70,5% ВВП Шанхая. Это на 2,7% выше, чем в 2015 г.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., ВВП Китая составил 74,41 трлн юаней ($10,83 трлн). Таким образом, китайская экономика выросла на 6,7% относительно уровня 2015 г. Этот показатель стал самым низким среди аналогичных за последние 26 лет.



В начале прошлого года правительство КНР поставило целью увеличение ВВП страны на 6,5-7%. В частности, по итогам октября-декабря 2016 г. китайская экономика выросла на 6,8%, а за июль-сентябрь – на 6,7%.



Примечательно, что на долю сектора услуг в общем объеме ВВП Поднебесной за прошлый год пришлось 51,6%.