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Синьцзян потратит на инфраструктурное строительство $220 млрд
Новости дня

Синьцзян потратит на инфраструктурное строительство $220 млрд

25.01.2017 12:00

Пекин, 25 января /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. из бюджета Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая свыше 1,5 трлн юаней ($220 млрд) пойдут на инфраструктурное строительство. Данный показатель более чем на 50% превысил уровень 2015 г. Таковы официальные данные.



Местные власти планируют потратить средства на строительство железных и автомобильных дорог, а также аэропортов. Кроме того, предполагаются капиталовложения в развитие водного хозяйства, энергетики и связи. Как ожидается, это позволит сократить избыточные производственные мощности и оптимизировать структуру экономики региона.

Дело в том, что транспортная система Синьцзяна имеет определенные недостатки, которые сдерживают развитие региона.

Его площадь превышает 1,6 млн кв. км, и это означает, что Синьцзян занимает шестую часть всей территории КНР. Строительство инфраструктуры в регионе – это необходимое условие экономического роста.

Ранее сообщалось, что за 2016 г. объем капиталовложений в основные фонды в транспортной сфере КНР достиг 2,85 трлн юаней ($419 млрд). В частности, в сферу железнодорожного строительства поступило 801,5 млрд юаней, в автодорожное строительство – более 1,77 трлн юаней. Это на 7,7% больше, чем годом ранее.

В прошлом году в Поднебесной проложены или реконструированы сельские дороги общей протяженностью 293 000 км.

На развитие водного транспорта страны за 2016 г. потрачено 189,4 млрд юаней, а гражданской авиации – 77 млрд юаней.

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