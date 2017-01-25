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На Хайнане насчитывается 4000 гостиниц
Новости дня

На Хайнане насчитывается 4000 гостиниц

25.01.2017 15:00

Пекин, 25 января /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. на территории южно-китайской островной провинции Хайнань насчитывалось 4000 гостиниц, из которых 123 – пятизвездные. Такие данные обнародовал региональный Комитет по делам туризма.



Сейчас на острове зарегистрированы 25 крупных международных гостиничных сетей, а также 61 брэнд известных отелей. Гостиницы класса люкс в настоящее время можно найти в любом уголке Хайнаня.

В прошлом году курортная провинция приняла около 60,24 млн туристов. Это на 12,87% больше, чем в 2015 г. В частности, за год остров посетили 748 900 зарубежных путешественников с приростом на 23,09% в годовом сопоставлении.

Как сообщалось, за январь-ноябрь 2016 г. Хайнань посетили 55 322 россиян. Это гораздо больше, чем годом ранее, когда данный показатель составлял 40 000 путешественников.

В 2016 г. граждане РФ стали лидерами по объему турпотока на остров.

Самой большой популярностью среди туристов пользуется город-курорт Санья, административный центр провинции. За январь-ноябрь 2016 г. там побывали 14,39 млн путешественников. Каждый провел на курорте минимум одни сутки. Данный показатель вырос на 10,28% относительно уровня за одиннадцать месяцев прошлого года.

По итогам прошлого года, общие доходы Хайнаня от туризма составили 66,96 млрд юаней ($9,84 млрд).

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