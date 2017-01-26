Китай будет развивать туризм в пяти регионах

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26.01.2017 04:00

Пекин, 26 января /ChinaPRO.ru/ – В ближайшие годы китайские власти планируют активно развивать туризм в пяти городских агломерациях, среди которых – Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, Чэнду-Чунцин, а также в дельтах рек Янцзы, Чжуцзян и региона в среднем течении Янцзы. Эти планы обнародовало Государственное управление по делам туризма КНР.

Так, в рамках проекта в регионе Чэнду-Чунцин планируется активно популяризовать туризм в древнем городе Аньцзюй, история которого началась 1500 лет назад.



В этом регионе можно также осмотреть близлежащие деревни, ознакомиться с современными технологиями сельского хозяйства. В окрестностях Аньцзюя появятся парк заболоченных земель, аттракционы с крытым катком и футбольный клуб при спортивном институте.



В 2016 г. туризм принес Китаю 4,69 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в 2015 г. По данным Всемирной туристической организации, в прошлом году вклад туристической отрасли КНР в китайскую экономику достиг 11%.



Как сообщалось, за 2016 г. китайские граждане совершили 4,44 млрд туристических поездок внутри своей страны. Это на 11% больше, чем годом ранее. Доходы от внутреннего туризма в КНР достигли 3,9 трлн юаней ($565 млрд) с приростом на 14% в годовом сопоставлении.