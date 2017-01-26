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26.01.2017 06:00

Пекин, 26 января /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. в Шанхае освоено $18,5 млрд иностранных инвестиций. Это на 0,3% больше, чем в 2015 г. Объем использованных в мегаполисе зарубежных капиталовложений растет на протяжении 17 лет подряд, сообщил городской комитет коммерции.

За прошлый год в Шанхае были санкционированы 5153 новых проекта с участием зарубежного капитала.



В частности, в 2016 г. значительно выросли финансовые вливания в экономику города из европейских стран. Так, общий объем капиталовложений, поступивших из Франции, Великобритании, Люксембурга, Бельгии, Швеции, Швейцарии и Германии, превысил $1,86 млрд. Это на 42,4% больше, чем в 2015 г.



По итогам прошлого года, в сфере услуг Шанхая освоено более $16,33 млрд иностранных инвестиций с приростом на 2,5% в годовом сопоставлении. На долю этого показателя приходится 88,2% от всего объема использованных городом зарубежных капиталов.



За 2016 г. в мегаполисе были зарегистрированы 45 новых региональных штаб-квартир транснациональных корпораций. В целом в Шанхае насчитывается 580 таких объектов.



К начало 2017 г. в городе зарегистрированы в общей сложности 87 500 проектов с участием зарубежных капиталовложений. Договорная сумма иностранных инвестиций достигла $384,03 млрд.