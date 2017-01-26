В Пекине подешевели новые квартиры

Новости дня

26.01.2017 08:00

Пекин, 26 января /ChinaPRO.ru/ – В декабре 2016 г. цены на новое коммерческое жилье в китайской столице снизились на 0,1% относительно уровня ноября прошлого года. Новые квартиры впервые подешевели за период с марта 2015 г., сообщили Пекинское статистическое управление и подразделение Государственного статистического управления КНР, курирующее столичный рынок недвижимости.

В конце прошлого года Пекин вышел на 51 место среди 70 крупных и средних городов Китая по темпам роста цен на новое коммерческое жилье за месяц.



По итогам декабря 2016 г., вторичное жилье в китайской столице подорожало на 0,2% по сравнению с аналогичным показателем ноября прошлого года. Темпы роста держались без изменений. На рынке вторичного жилья Пекин занял 35 место.



Ранее сообщалось, что за 2016 г. инвестиции в развитие проектов недвижимости в Китае увеличились на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. В прошлом году темпы роста капиталовложений в китайскую недвижимость держались на 5,9% выше, чем годом ранее.



По итогам ноября 2016 г., продажи жилой недвижимости в Китае составили 19,9 млн кв. м. Это на 4,2%% меньше, чем за ноябрь 2015 г. Эксперты отмечают, что в КНР впервые за последние почти два года (один год и девять месяцев) зафиксировано падение продаж жилья. В сравнении с уровнем октября текущего года снижение составило 10,5%. Это стало результатом мер китайского правительства по охлаждению рынка недвижимости страны.

