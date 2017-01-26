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В Поднебесной снижены цены на бензин
Новости дня

В Поднебесной снижены цены на бензин

26.01.2017 10:00

Пекин, 26 января /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. китайские власти проводят первое снижение розничных цен на бензин и дизельное топливо. С 26 января текущего года стоимость одной тонны бензина и дизельного топлива сократится на 70 юаней ($10,2), сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.



Изменение стоимости горючего вызвано падением мировых цен на нефть. Китай пересматривает стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке каждые 10 рабочих дней, учитывая тенденции роста или снижения цен на нефть на глобальном рынке.

Как сообщалось, в декабре 2016 г. в Поднебесной было проведено самое крупное повышение цен на бензин и дизельное топливо за год. Бензин подорожал на 435 юаней, а дизтопливо – на 420 юаней за тонну.

Это повышение цен на горючее стало девятым за прошлый год. Тонна бензина с начала 2016 г. подорожала в общей сложности на 915 юаней за тонну, а дизельного топлива – на 880 юаней.

Напомним, что за июль 2016 г. Поднебесная экспортировала 970 000 т нефтепродуктов. Это более чем в два раза превысило уровень июля 2015 г. По итогам седьмого месяца текущего года, экспорт дизельного топлива из Поднебесной, которое используется в основном на промышленных объектах и для строительства инфраструктуры, вырос почти в три раза – до 1,53 млн т.

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