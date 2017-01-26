В Китае сократились складские запасы нефти

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26.01.2017 15:00

Пекин, 26 января /ChinaPRO.ru/ – В конце декабря 2016 г. в Китае складские запасы коммерческой сырой нефти сократились на 1,89% относительно уровня ноября прошлого года. Таковы официальные данные.

При этом по итогам декабря 2016 г., объем чистого импорта нефти вырос на 12,06% относительно уровня ноября. Кроме того, значительно увеличился объем переработки нефти.



Запасы дизельного топлива в КНР за последний месяц прошлого года сократились из-за возросшего экспорта и повышенного спроса.



Запасы бензина в Поднебесной продемонстрировали незначительный рост к концу 2016 г..



Ранее сообщалось, что по итогам января-октября прошлого года, объем добычи нефти в КНР составил в среднем 4 млн баррелей в сутки. Это на 7% меньше, чем за январь-октябрь 2015 г.



Таким образом, китайские предприятия с начала 2016 г. сократили добычу нефти примерно на 300 000 баррелей в сутки. Как ожидается, в 2017 г. объем добычи снизится еще на 200 000 баррелей.



В 2015 г. Поднебесная занимала пятое место в мире по объему производства нефти.