В промпарке "Великий камень" удвоится количество резидентов

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04.02.2017 10:01

Пекин, 30 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2017 г., в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" удвоится количество резидентов. Об этом сообщило руководство парка.

В настоящее время администрация президента Белоруссии заключила с потенциальными инвесторами примерно 50 соглашений о намерении.



В 2022 г. в промпарке будет полностью завершено создание инфраструктуры.



Как сообщалось, среди резидентов "Великого камня" зарегистрированы такие компании как: "САС Индастриал", China Merchants Group, ZTE Corporation, Huawei и другие. Кроме того, более 20 предприятий из Китая, Германии, РФ уже заключили с парком договоры о намерениях.



В частности, "САС Индастриал" планирует реализовать в парке инвестпроект по производству радиаторов из литого алюминия, а также радиаторов из стали и алюминия. Объем инвестиций на эти цели составит $16 млн. А корпорация China Merchants Group инвестировала $500 млн в создание китайско-белорусского торгово-логистического комплекса, который расположится в промпарке.



Напомним, что в ходе реализации проекта китайско-белорусского промышленного парка "Великий камень" уже освоено $5,6 млрд инвестиций. Из этого объема китайская сторона вложила 60%, а белорусская – 40%.