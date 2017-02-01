В Китае насчитывается 731 млн пользователей Интернета

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01.02.2017 12:00

Пекин, 1 февраля /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. армия пользователей Интернета в Китае достигла 731 млн человек. Это сопоставимо с численностью населения всей Европы, сообщил Китайский сетевой информационный центр (CNNIC).

За 2016 г. в Поднебесной стало на 42,99 млн больше интернет-пользователей, чем годом ранее. Темпы роста достигли 6,2%.



Таким образом, по итогам прошлого года, услугами Глобальной Сети пользовалось 53,2% граждан КНР. Это на 3,1% больше, чем в среднем по всему миру. Кроме того, китайский показатель на 7,6% превысил численность интернет-пользователей в Азии.



В частности, к концу 2016 г. онлайн-услугами по доставке еды на дом пользовались 209 млн китайцев. На их долю приходится 28,5% от общего количества интернет-пользователей в стране. При этом 194 млн человек заказывали еду через мобильные телефоны.



Ранее сообщалось, что по инициативе Министерства финансов КНР создан Китайский фонд инвестиций в Интернет. Объем фонда составит 100 млрд юаней ($14,7 млрд). Первый транш в размере 30 млрд юаней уже поступил на счет фонда. Эта финансовая организация предназначена для поддержки инновационного развития Интернета и образцовых интернет-предприятий.