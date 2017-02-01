Китайские туристы потратят на новогодние путешествия $14 млрд

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01.02.2017 15:00

Пекин, 1 февраля /ChinaPRO.ru/ – За время недели выходных по поводу китайского Нового года, или Праздника весны, туристы из КНР потратят на зарубежные поездки более 100 млрд юаней ($14,5 млрд). Такой прогноз дали эксперты Китайского национального туристского управления (CTNA).

На праздничных каникулах более 6 млн китайских туристов запланировали выезд за рубеж Поднебесной. Среди самых востребованных направлений – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Израиль и Швейцария. Кроме того, китайские путешественники любят поездки в специальные административные районы Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао), а также в Австралию, Новую Зеландию, Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Сингапур и Индонезию.



По итогам 2016 г., за границей побывали около 122 млн граждан Китая. Страна четыре года подряд остается крупнейшим в мире поставщиком туристов за рубеж. В прошлом году расходы китайских путешественников достигли почти $110 млрд.



Как сообщалось, китайские туристы занимают первое место по въездному турпотоку в Россию. В частности, за январь-октябрь 2016 г. российские достопримечательности приехали посмотреть более 700 000 граждан КНР.