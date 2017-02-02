Незначительно снизился PMI в производственном секторе Китая

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02.02.2017 04:00

Пекин, 2 февраля /ChinaPRO.ru/ – В январе 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая, отражающий деловую активность, составил 51,3%. Это на 0,1% меньше, чем в декабре 2016 г., сообщили Государственное статистическое управление КНР и Китайская логистическая и закупочная ассоциация.

Так, у крупных предприятий Поднебесной январский PMI снизился на 0,5% и составил 52,7%, у средних – вырос на 1,2%, до 50,8%. В малом бизнесе индекс сократился на 0,8% относительно уровня последнего месяца прошлого года – до 46,4%.



По итогам первого месяца текущего года, субиндекс производства составил 53,1% со снижением на 0,2%, а субиндекс новых заказов опустился до 52,8%, сократившись на 0,4%.



Ранее сообщалось, что PMI в ноябре 2016 г. достиг 16-месячного максимума. Таковы итоги частного исследования, проведенного китайской компанией массовых коммуникаций Caixin Media и международной компанией по предоставлению информационных услуг в финансово-экономической сфере Markit.



По данным этих организаций, ноябрьский PMI в сфере услуг КНР вырос до 53,1%, а в октябре текущего года он составлял 52,4%.



Согласно официальным данным, в ноябре 2016 г. PMI в секторе обрабатывающей промышленности Поднебесной составил 51,7%. Это на 0,5% больше, чем в октябре 2016 г.



PMI выше 50% говорит о росте экономики, ниже 50% – о сокращении.