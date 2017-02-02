Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Шэньчжэнь лидирует по объему импорта фруктов
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Шэньчжэнь лидирует по объему импорта фруктов
Новости дня

Шэньчжэнь лидирует по объему импорта фруктов

02.02.2017 06:00

Пекин, 2 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. через контрольно-пропускной пункт (КПП) Шэньчжэнь в Китай поступило более 1,03 млн т фруктов. Это на 10,1% больше, чем в 2015 г. Общая стоимость импортных фруктов достигла 15,19 млрд юаней ($2,23 млрд). По данным показателям Шэньчжэнь занял первое место среди всех КПП страны, сообщило Главном таможенном управлении КНР.



частности, за прошлый год заметно вырос ввоз в Поднебесную через шэньчжэньский КПП черешни, винограда и апельсинов.

Стремительный рост импорта фруктов обусловлен действием соглашений о свободной торговле Китая с Чили, Перу и Австралией.

По итогам 2016 г., в рамках различных соглашений о свободной торговле в КНР через КПП Шэньчжэнь поступило 882 000 т фруктов с приростом на 9% в годовом сопоставлении.

Ранее сообщалось, что за январь-ноябрь 2016 г. из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в страны Центральной Азии поставлено 85 600 т фруктов и овощей. Из этого объема 55% отправлено на экспорт через КПП Хоргос. Так, в Казахстан через КПП Хоргос поступило более 80 000 т фруктов.

Кроме того, растут поставки фруктов из стран АСЕАН в Гуанси-Чжуанский автономный район Китая. Этот китайский регион стал лидером страны по объему импорта фруктов из АСЕАН. В 2012 г. в Гуанси поступило 510 000 т фруктов из стран АСЕАН. А в 2015 г. аналогичный показатель достиг 1,04 млн т. По итогам января-июня 2016 г., через Гуанси в Поднебесную поступило 542 000 т фруктов.

В настоящее время в китайском регионе действует шесть контрольно-пропускных пунктов, имеющих право на импорт фруктов. Среди них – приграничные КПП Пинсян, Лунбан и Дунсин, приморские КПП в портах Фанчэнган и Циньчжоу, а также КПП воздушного порта Гуйлинь.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Кассовые сборы китайских кинотеатров превысили $6,87 млрд
2Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
3Сократились валютные резервы Поднебесной
4"Хайнаньские авиалинии" откроют авиасообщение Пекин – Калгари
5В Ганьсу построят логистический центр для грузоперевозок в ЕС


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.