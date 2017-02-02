Шэньчжэнь лидирует по объему импорта фруктов

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02.02.2017 06:00

Пекин, 2 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. через контрольно-пропускной пункт (КПП) Шэньчжэнь в Китай поступило более 1,03 млн т фруктов. Это на 10,1% больше, чем в 2015 г. Общая стоимость импортных фруктов достигла 15,19 млрд юаней ($2,23 млрд). По данным показателям Шэньчжэнь занял первое место среди всех КПП страны, сообщило Главном таможенном управлении КНР.

частности, за прошлый год заметно вырос ввоз в Поднебесную через шэньчжэньский КПП черешни, винограда и апельсинов.



Стремительный рост импорта фруктов обусловлен действием соглашений о свободной торговле Китая с Чили, Перу и Австралией.



По итогам 2016 г., в рамках различных соглашений о свободной торговле в КНР через КПП Шэньчжэнь поступило 882 000 т фруктов с приростом на 9% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что за январь-ноябрь 2016 г. из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в страны Центральной Азии поставлено 85 600 т фруктов и овощей. Из этого объема 55% отправлено на экспорт через КПП Хоргос. Так, в Казахстан через КПП Хоргос поступило более 80 000 т фруктов.



Кроме того, растут поставки фруктов из стран АСЕАН в Гуанси-Чжуанский автономный район Китая. Этот китайский регион стал лидером страны по объему импорта фруктов из АСЕАН. В 2012 г. в Гуанси поступило 510 000 т фруктов из стран АСЕАН. А в 2015 г. аналогичный показатель достиг 1,04 млн т. По итогам января-июня 2016 г., через Гуанси в Поднебесную поступило 542 000 т фруктов.



В настоящее время в китайском регионе действует шесть контрольно-пропускных пунктов, имеющих право на импорт фруктов. Среди них – приграничные КПП Пинсян, Лунбан и Дунсин, приморские КПП в портах Фанчэнган и Циньчжоу, а также КПП воздушного порта Гуйлинь.