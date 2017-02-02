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В КНР запретили ввоз 7 видов твердых отходов
Новости дня

В КНР запретили ввоз 7 видов твердых отходов

02.02.2017 08:00

Пекин, 2 февраля /ChinaPRO.ru/ – В Китае запретили ввоз семи видов твердых отходов, которые используются для переработки и производства. Это связано с планами китайских властей по улучшению экологической ситуации в стране.



Запрет касается таких веществ, как патока из сахарного тростника и другие виды патоки, отходы слюды, кусковой поликристаллический кремний с содержанием кремния более 99% и другие виды отходов из кремния, отходы невулканизованного каучука, обрезки и готовые изделия из выделанной кожи.

Ранее сообщалось, что к 2020 г. в Китае планируется утилизировать 350 млн т возобновляемых ресурсов, в том числе – 150 млн т стального и чугунного лома, 18 млн т лома цветных металлов, 23 млн т пластмассовых отходов. Коэффициент использования макулатуры достигнет 50%. Через четыре года в Поднебесной должна сформироваться система упорядоченного и здорового развития сферы возобновляемых ресурсов.

Кроме того, в стране активно развивается система экологически чистых источников энергии – строятся солнечные и ветровые электростанции. Правительств КНР стимулирует рост продаж электромобилей. Все эти шаги направлены на охрану окружающей среды.

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