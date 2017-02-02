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Бюджет Китайского фонда страховых гарантий превысил $13,7 млрд
Новости дня

Бюджет Китайского фонда страховых гарантий превысил $13,7 млрд

02.02.2017 12:00

Пекин, 2 февраля /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. бюджет Китайского фонда страховых гарантий составил 94,2 млрд юаней ($13,7 млрд). Это на 33,75% больше, чем в конце 2015 г., сообщила пресс-служба этой организации.



Примерно 65% указанного объема средств приходится на бюджет имущественного страхования, а остальное – личного страхования.

Китайский фонд страховых гарантий является государственным предприятием. Оно было создано в 2008 г. с уставным капиталом в 100 млн юаней.

Ранее сообщалось, что по итогам января-ноября 2016 г., доходы страховой отрасли Китая от сбора взносов достигли 2,9 трлн юаней ($416 млрд). Это на 28,9% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г. Темпы роста данного показателя держались ниже уровня в 30,4%, который был отмечен в январе-октябре прошлого года.

Так, за 11 месяцев 2016 г. доходы от операций по страхованию жизни выросли на 33,1% в годовом сопоставлении – до 1,66 трлн юаней. Доходы от операций по страхованию имущества увеличились на 8,7% – до 777 млрд юаней.

К концу ноября прошлого года общие активы страховой отрасли Поднебесной составили 15 трлн юаней. Это на 21% больше, чем в конце декабря 2015 г.

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