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В Поднебесной на 12% упали продажи iPhone
Новости дня

В Поднебесной на 12% упали продажи iPhone

02.02.2017 15:00

Пекин, 2 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам октября-декабря 2016 г. объем продажи смартфонов iPhone в КНР, специальных административных районах Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао), а также на Тайване сократился на 12% относительно аналогичного показателя 2015 г. Об этом сообщило руководство американской корпорации Apple, выпускающей смартфоны.



В то же время продажи Apple в Японии увеличились на 20% в годовом сопоставлении, в США – на 9%, а в Европа – на 3%.

В целом за прошлый год объем продажи смартфонов в мире увеличился на 3% – до 1,5 млрд устройств. При этом рыночная доля Apple достигла 18%.

За октябрь-декабрь 2016 г. в мире продано 78,3 млн iPhone. Это на 5% больше, чем годом ранее. По данному показателю корпорация Apple заняла второе место после Samsung, который продал 77,5 млн смартфонов с приростом на 5%. Доля корейской компании на рынке сократилась с 20,2% в 2015 г. до 17,7% в прошлом году.

На третье место вышла китайская Huawei. Ее доля на глобальном рынке смартфонов впервые превысила 10%. За последние три месяца 2016 г. компания продала 44,9 млн гаджетов.

На четвертой и пятой строчке тоже расположились представители КНР – это Oppo и Vivo. Oppo продала 29,5 млн смартфонов с приростом на 99%, а Vivo – 25,6 млн гаджетов.

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