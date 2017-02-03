Увеличился PMI в секторе необрабатывающей промышленности КНР

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03.02.2017 04:00

Пекин, 3 февраля /ChinaPRO.ru/ – В январе 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе необрабатывающей промышленности Китая, отражающий уровень деловой активности в этом секторе экономики, составил 54,6%. Это на 0,1% выше, чем в декабре 2016 г, сообщили Государственное статистическое управление КНР и Китайская логистическая и закупочная ассоциация.

Ранее сообщалось, что в январе 2017 г. PMI в производственном секторе Поднебесной составил 51,3%. Это на 0,1% меньше, чем в декабре 2016 г.



Так, у крупных предприятий Поднебесной январский PMI снизился на 0,5% и составил 52,7%, у средних – вырос на 1,2%, до 50,8%. В малом бизнесе индекс сократился на 0,8% относительно уровня последнего месяца прошлого года – до 46,4%.



По итогам первого месяца текущего года, субиндекс производства составил 53,1% со снижением на 0,2%, а субиндекс новых заказов опустился до 52,8%, сократившись на 0,4%.



Ранее сообщалось, что согласно официальным данным, в ноябре 2016 г. PMI в секторе необрабатывающей промышленности КНР составил 54,7%. Это на 0,7% больше, чем в октябре текущего года.



Кроме того, ноябрьский PMI в секторе обрабатывающей промышленности Китая составил 51,7%. Это на 0,5% больше, чем в октябре 2016 г. Так, у крупных предприятий страны PMI за ноябрь 2016 г. повысился на 0,9% и составил 53,4%, у средних – на 0,2%, до 50,1%. В то же время в сфере малого бизнеса индекс снизился на 0,9% – до 47,4%.



PMI выше 50% говорит о росте экономики, ниже 50% – о сокращении.