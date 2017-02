В дни Праздника Весны кинотеатры Китая заработали $291 млн

Новости дня

03.02.2017 06:00

Пекин, 3 февраля /ChinaPRO.ru/ – За первые пять дней праздничных каникул по случаю Праздника Весны, или китайского Нового года по лунному календарю – с 27 по 31 января 2017 г. – кассовые сборы в кинотеатрах КНР превысили 2 млрд юаней ($291 млн). Об этом сообщило Главное государственное управление Китая по делам печати, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения.

В частности, только за 28 января текущего года кинотеатры Поднебесной посетили более 20,99 млн человек. Лидерами по объему кассовых сборов стали кинотеатры Шанхая, Пекина, Гуанчжоу и Чунцина.



Ранее сообщалось, что среди самых кассовых картин, которые вышли на экраны китайских кинокомплексов, – комедия китайско-индийского производства "Кунг-фу йога" (Кung Fu Yoga) с Джеки Чаном в главной роли, китайская приключенческая фэнтези-комедия "Путешествие на Запад: Демоны" (Journey to the West: The Demons Strike Back), китайская комедия "Друзья в Индии" (Buddies in India), китайская драма "Ряска" (Duckweed), а также китайский мультфильм "Мишки Буни-4" (Boonie Bears: Entangled Worlds).



К концу 2016 г. в стране насчитывалось более 40 000 киноэкранов. По данному показателю Китай занял первое место в мире. По итогам 2003-2015 гг., китайский кинорынок рос в среднем на 35% в год. За 2015 г. выручка китайских кинотеатров от продажи билетов составила 44 млрд юаней ($6,37 млрд).



По производству кинофильмов КНР вышла на третье место в мире. В 2015 г. китайские зрители увидели 686 игровых фильмов. В 2014 г. данный показатель составлял лишь 259.