В Шаньдуне освоено $1,12 млрд тайваньских инвестиций

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03.02.2017 08:00

Пекин, 3 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., на территории восточно-китайской провинции Шаньдун санкционирована реализация 111 проектов с участием тайваньского капитала. В рамках этих проектов запланированы инвестиции в объеме $1,56 млрд. За прошлый год в провинции освоено $1,12 млрд капиталовложений из Тайваня, сообщили в шаньдунской канцелярии по делам с Тайванем.

В целом к концу 2016 г. в провинции в общей сложности разрешена реализация 8842 проектов с участием тайваньского капитала. На эти цели было использовано $25,3 млрд инвестиций с острова.



Ранее сообщалось, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.



Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.



С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие.