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На фондовый рынок КНР поступят акции стоимостью $42,5 млрд
Новости дня

На фондовый рынок КНР поступят акции стоимостью $42,5 млрд

03.02.2017 10:00

Пекин, 3 февраля /ChinaPRO.ru/ – В течение ближайшего месяца на фондовый рынок Китая поступят 10,5 млрд акции общей стоимостью 291,3 млрд юаней ($42,5 млрд). Ранее торговля этими бумагами находилась под запретом.



Акции поступят на Шанхайскую и Шэньчжэньскую фондовые биржи. Среди компаний, выставляющих на торги свои ценные бумаги, наибольший объем в 7,29 млрд акций принадлежит Шэньсийской корпорации угольной промышленности. Этот выпуск запланирован на пятницу, 3 февраля 2017 г.

Напомним, что по итогам 2016 г., ВВП Китая составил 74,41 трлн юаней ($10,83 трлн). Таким образом, китайская экономика выросла на 6,7% относительно уровня 2015 г. Этот показатель стал самым низким среди аналогичных за последние 26 лет.

В начале прошлого года правительство КНР поставило целью увеличение ВВП страны на 6,5-7%. В частности, по итогам октября-декабря 2016 г. китайская экономика выросла на 6,8%, а за июль-сентябрь – на 6,7%.

Примечательно, что на долю сектора услуг в общем объеме ВВП Поднебесной за прошлый год пришлось 51,6%.

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