В Гуанси вырос трансграничный туризм во Вьетнам

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03.02.2017 15:00

Пекин, 3 февраля /ChinaPRO.ru/ – За дни Праздника Весны, или китайского Нового года по лунному календарю, в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая заметно выросла туристическая активность. Самым популярным направлением стал соседний Вьетнам. Таковы официальные данные.

Восемь административных единиц Гуанси граничат непосредственно с Вьетнамом. В частности, жителям города Дунсин для поездки во Вьетнам не нужно оформлять загранпаспорт – им достаточно оформить соответствующее разрешение. За три дня новогодних каникул этой возможностью воспользовались более 6000 человек.



По итогам 2016 г., китайско-вьетнамскую границу в Дунсине пересекли более 7 млн человек. Это на 16% больше, чем в 2015 г.



Как сообщалось, в прошлом году туризм принес Китаю 4,69 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в 2015 г. По данным Всемирной туристической организации, в прошлом году вклад туристической отрасли КНР в китайскую экономику достиг 11%.



За 2016 г. китайские граждане совершили 4,44 млрд туристических поездок внутри своей страны. Это на 11% больше, чем годом ранее. Доходы от внутреннего туризма в КНР достигли 3,9 трлн юаней ($565 млрд) с приростом на 14% в годовом сопоставлении.