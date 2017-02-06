Казахстан планирует нарастить поставки сои в Китай

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06.02.2017 04:00

Пекин, 6 февраля /ChinaPRO.ru/ – Казахстанские поставщики планируют нарастить поставки соевых бобов в Китай. Это, с одной стороны, позволит КНР диверсифицировать закупки сои, с другой – Казахстан сможет расширить посевы этой агрокультуры.

Как сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР, Поднебесная будет импортировать казахстанскую сою исключительно для переработки.



В настоящее время 56% соевых бобов, поступающих на китайской рынок, завозятся из США, а остальные – из Бразилии и Аргентины.



Казахстан поставляет свою сою в пять стран мира. Главными покупателями этого казахстанского продукта являются Узбекистан и Азербайджан, на которые приходится 65% экспорта казахстанской сои.



Ранее сообщалось, что китайские власти намерены расширить посадки соевых бобов, чтобы устранить разрыв между спросом и предложением. К 2020 г. площадь, занятая под выращивание сои, составит 140 млн му (более 9 млн га). Это на 40 млн му больше, чем в 2015 г. Урожайность этой агрокультуры должна повыситься до 135 кг с одного му. В 2015 г. данный показатель составлял 120 кг.



В частности, правительство Поднебесной нарастит финансирование научно-технических инноваций для достижения выше обозначенных целей.