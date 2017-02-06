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В праздничные дни Пекин посетили более 9,6 млн туристов
Новости дня

В праздничные дни Пекин посетили более 9,6 млн туристов

06.02.2017 06:00

Пекин, 6 февраля /ChinaPRO.ru/ – За неделю каникул, которые наступают в Китае по случают Нового года по лунному календарю, или Праздника Весны, китайскую столицу посетили более 9,6 млн туристов. Это на 4,6% больше, чем годом ранее, сообщило Государственное управление по делам туризма КНР.



Доходы Пекина от туризма составили 5,22 млрд юаней. Они выросли на 6% в годовом сопоставлении.

Для обеспечения порядка и безопасности в мегаполисе было мобилизовано 65 000 человек и 4527 транспортных средств. Представители властных структур проверили 11054 туристические компании и 66 туробъектов.

Ранее сообщалось, что в прошлом году туризм принес Китаю 4,69 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в 2015 г. По данным Всемирной туристической организации, в прошлом году вклад туристической отрасли КНР в китайскую экономику достиг 11%.

За 2016 г. китайские граждане совершили 4,44 млрд туристических поездок внутри своей страны. Это на 11% больше, чем годом ранее. Доходы от внутреннего туризма в КНР достигли 3,9 трлн юаней ($565 млрд) с приростом на 14% в годовом сопоставлении.

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