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В 2017 г. Китай сократит площадь под посевами кукурузы
Новости дня

В 2017 г. Китай сократит площадь под посевами кукурузы

06.02.2017 10:00

Пекин, 6 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. китайские власти планируют сократить посевную площадь под кукурузой на 10 млн му (667 000 га). Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства КНР.



На освободившихся полях будут посеяны соевые бобы, а также кормовые культуры.

Ранее сообщалось, что за 2016 г. в Китае на 0,8% снижены объемы производства зерновых. Валовой сбор зерна в этом году в КНР достиг 616 млн т.

По предварительным данным, снижение показателя вызвано сокращением посевных площадей и урожайности. С начала текущего года площадь пашни, занятой под зерновые культуры в Поднебесной, сократилась на 315 000 га. При этом урожайность опустилась до уровня 30,7 кг с гектара.

Напомним, что урожай зерновых лета 2016 г. в Китае составил 139,26 млн т. Это на 1,62 млн т, или 1,2%, меньше, чем летом 2015 г. В текущем году под посевы летних зерновых было занято 27,632 млн га земли. Это на 7 100, или 0,03%, больше, чем годом ранее. Урожайность в расчете на один гектар составила 5039,7 кг зерна. Данный показатель снизился на 60 кг в годовом сопоставлении.

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