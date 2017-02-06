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В Мельбурне открылась штаб-квартира Alibaba Grouр
Новости дня

В Мельбурне открылась штаб-квартира Alibaba Grouр

06.02.2017 12:00

Пекин, 6 февраля /ChinaPRO.ru/ – В австралийском городе Мельбурн открыта штаб-квартира Alibaba Group по Австралии и Новой Зеландии. По мнению руководства китайской компании, австралийская продукция может удовлетворить спрос на качественные товары среди представителей китайского среднего класса.



В конце 2016 г. Alibaba Cloud открыла новые центры обработки данных в Европе, на Ближнем Востоке, в Японии и Австралии. Кроме того, аналогичные объекты были открыты в западной и восточной частях США, Сингапуре и специальном административном районе Сянган (Гонконг). В Сингапуре к тому же создана штаб-квартира для зарубежных операций. Таким образом, к концу прошлого года у китайской компании в указанных регионах будет 14 обслуживающих пунктов.

Alibaba Cloud станет первой компанией, открывшей международный центр обработки данных на Ближнем Востоке. В этом регионе стремительно расширяется Интернет-рынок.

В 2015 г. Alibaba Cloud и Meraas Group основали совместное предприятие Yvolve в Дубае (ОАЭ). Оно предоставляет вычислительные услуги компаниям и государственным учреждениям Ближнего Востока и Северной Африки.

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