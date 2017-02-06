Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Китай – мировой лидер по мощности солнечных энергоустановок
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Китай – мировой лидер по мощности солнечных энергоустановок
Новости дня

Китай – мировой лидер по мощности солнечных энергоустановок

06.02.2017 15:00

Пекин, 6 февраля /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. Китай вышел на первое место в мире по мощности своих фотогальванических электроустановок. Общая мощность фотогальванической сети страны к началу 2017 г. составила 77,42 млн кВт, увеличившись за прошлый год на 34,54 млн кВт, сообщило Государственное управление по делам энергетики КНР.



В китайских провинциях Шаньдун, Хэнань, Аньхой, Хэбэй, Цзянси, Шаньси, Чжэцзян, Хубэй и Цзянсу мощность солнечных энергокомплексов в 2016 г. выросла более чем на 1 млн кВт.

Ранее сообщалось, что до 2020 г. Поднебесная намерена значительно нарастить мощность солнечных электростанций, расширив за их счет долю экологически чистых источников энергии. Такие цели поставлены в плане Государственного управления по делам энергетики КНР на 2016-2020 гг.

В частности, в стране будут модернизированы существующие фотоэлектрические станции и построены новые. Через четыре года мощность солнечных электростанций в стране превысит 110 млн кВт. При этом стоимость вырабатываемой ими энергии сократится в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.

К 2030 г. китайские власти намерены увеличить долю неископаемых источников энергии до 20%. В настоящее время она составляет 11%.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Кассовые сборы китайских кинотеатров превысили $6,87 млрд
2Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
3Сократились валютные резервы Поднебесной
4"Хайнаньские авиалинии" откроют авиасообщение Пекин – Калгари
5В Ганьсу построят логистический центр для грузоперевозок в ЕС


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.