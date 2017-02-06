Китай – мировой лидер по мощности солнечных энергоустановок

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06.02.2017 15:00

Пекин, 6 февраля /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. Китай вышел на первое место в мире по мощности своих фотогальванических электроустановок. Общая мощность фотогальванической сети страны к началу 2017 г. составила 77,42 млн кВт, увеличившись за прошлый год на 34,54 млн кВт, сообщило Государственное управление по делам энергетики КНР.

В китайских провинциях Шаньдун, Хэнань, Аньхой, Хэбэй, Цзянси, Шаньси, Чжэцзян, Хубэй и Цзянсу мощность солнечных энергокомплексов в 2016 г. выросла более чем на 1 млн кВт.



Ранее сообщалось, что до 2020 г. Поднебесная намерена значительно нарастить мощность солнечных электростанций, расширив за их счет долю экологически чистых источников энергии. Такие цели поставлены в плане Государственного управления по делам энергетики КНР на 2016-2020 гг.



В частности, в стране будут модернизированы существующие фотоэлектрические станции и построены новые. Через четыре года мощность солнечных электростанций в стране превысит 110 млн кВт. При этом стоимость вырабатываемой ими энергии сократится в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.



К 2030 г. китайские власти намерены увеличить долю неископаемых источников энергии до 20%. В настоящее время она составляет 11%.