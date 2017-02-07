Сократилась торговля между Китаем и Сянганом

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07.02.2017 04:00

Пекин, 7 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем торговли между внутренними районами Китая и специальным административным районом Сянган (Гонконг) достиг $305,25 млрд. Это на 11,1% меньше, чем в 2015 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

За прошлый год поставки товаров из китайских провинций в Сянган составили $288,37 млрд. Данный показатель упал 12,7% в годовом сопоставлении. Из Гонконга в Поднебесную за 2016 г. поступила продукция на $16,88 млрд. Это 32,4% больше, чем годом ранее.



Сянган является четвертый по значимости торговым партнером внутренних районов Китая.



Ранеее сообщалось, что по итогам декабря 2016 г., объем реэкспорта и экспорта Гонконга достиг 340,3 млрд сянганских долларов ($43,9 млрд). Это на 10,1% больше, чем в декабре 2015 г.



В частности, за декабрь прошлого года реэкспорт составил 336,7 млрд сянганских долларов с приростом на 10,2%, а экспорт – 3,6 млрд сянганских долларов со снижением на 2,9% в годовом сопоставлении.



За последний месяц 2016 г. импорт региона достиг 385,8 млрд сянганских долларов. Это на 8,7% больше, чем годом ранее.



По итогам прошлого года, общий объем реэкспорта и экспорта Сянгана в стоимостном выражении сократился на 0,5% по сравнению с 2015 г. Так, реэкспорт снизился на 0,4%, а экспорт – на 8,5%. За 2016 г. импорт региона сократился на 0,9%.