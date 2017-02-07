Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В Китае открыты железнодорожные перевозки зерна из Казахстана
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В Китае открыты железнодорожные перевозки зерна из Казахстана
Новости дня

В Китае открыты железнодорожные перевозки зерна из Казахстана

07.02.2017 06:00

Пекин, 7 февраля /ChinaPRO.ru/ – В Китае открыт железнодорожный маршрут для транзитных перевозок казахстанского зерна. Первые поезд с 720 т пшеницы уже проследовал в порт Ляньюньган, который находится в восточно-китайской провинции Цзянсу. Оттуда пшеница будет морским транспортом доставлена во Вьетнам.



На транзит зерна из Казахстана через Китай уходит примерно 20 дней. В 2017 г. Казахстан планирует экспортировать в Юго-Восточную Азию через Китай около 500 000 т пшеницы.

Китай и Казахстан договорились о транзитных перевозках зерна в 2009 г.

Ранее сообщалось, что казахстанские поставщики планируют нарастить поставки соевых бобов в Китай. Это, с одной стороны, позволит КНР диверсифицировать закупки сои, с другой – Казахстан сможет расширить посевы этой агрокультуры. Поднебесная будет импортировать казахстанскую сою исключительно для переработки.

В настоящее время 56% соевых бобов, поступающих на китайской рынок, завозятся из США, а остальные – из Бразилии и Аргентины.

Казахстан поставляет свою сою в пять стран мира. Главными покупателями этого казахстанского продукта являются Узбекистан и Азербайджан, на которые приходится 65% экспорта казахстанской сои.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Кассовые сборы китайских кинотеатров превысили $6,87 млрд
2Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
3Сократились валютные резервы Поднебесной
4"Хайнаньские авиалинии" откроют авиасообщение Пекин – Калгари
5В Ганьсу построят логистический центр для грузоперевозок в ЕС


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.