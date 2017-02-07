В Китае открыты железнодорожные перевозки зерна из Казахстана

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07.02.2017 06:00

Пекин, 7 февраля /ChinaPRO.ru/ – В Китае открыт железнодорожный маршрут для транзитных перевозок казахстанского зерна. Первые поезд с 720 т пшеницы уже проследовал в порт Ляньюньган, который находится в восточно-китайской провинции Цзянсу. Оттуда пшеница будет морским транспортом доставлена во Вьетнам.

На транзит зерна из Казахстана через Китай уходит примерно 20 дней. В 2017 г. Казахстан планирует экспортировать в Юго-Восточную Азию через Китай около 500 000 т пшеницы.



Китай и Казахстан договорились о транзитных перевозках зерна в 2009 г.



Ранее сообщалось, что казахстанские поставщики планируют нарастить поставки соевых бобов в Китай. Это, с одной стороны, позволит КНР диверсифицировать закупки сои, с другой – Казахстан сможет расширить посевы этой агрокультуры. Поднебесная будет импортировать казахстанскую сою исключительно для переработки.



В настоящее время 56% соевых бобов, поступающих на китайской рынок, завозятся из США, а остальные – из Бразилии и Аргентины.



Казахстан поставляет свою сою в пять стран мира. Главными покупателями этого казахстанского продукта являются Узбекистан и Азербайджан, на которые приходится 65% экспорта казахстанской сои.