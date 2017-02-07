В 2016 г. на 4,5% снизилась торговля КНР и Тайваня

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07.02.2017 08:00

Пекин, 7 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем торговли между Китаем и Тайванем составил $179,6 млрд. Это на 4,5% меньше, чем в 2015 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

В прошлом году из Поднебесной на Тайвань поступили товары на $40,37 млрд. Это на 10,1% меньше, чем годом ранее. В Китай с острова направлена продукция на $139,23 млрд с сокращением на 2,8% в годовом сопоставлении.



Тайвань вышел на седьмое место среди значимых внешнеторговых партнеров КНР.



Ранее сообщалось, что по итогам января-ноября 2016 г., объем торговли между Китаем и Тайванем составил $161,38 млрд. Это на 4,9% меньше, чем годом ранее. За 11 месяцев прошлого года экспорт из материковой части Поднебесной на остров составил $36,4 млрд с падением на 11,1% в годовом сопоставлении, а объем импорта с Тайваня – $124,98 млрд с сокращением на 3%.



За 2016 г. объем экспорта острова составил $280,4 млрд. Это на 1,7% меньше, чем в 2015 г. Снижение указанного показателя отмечается на протяжении двух лет подряд, сообщили местные власти.