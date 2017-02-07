В Поднебесной освоено $81,47 млрд сянганских инвестиций

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07.02.2017 10:00

Пекин, 7 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., во внутренних районах Китая санкционирована реализация 12 753 проектов с участием инвестиций из специального административного района Сянган (Гонконг). Это на 3% меньше, чем в 2015 г. В прошлом году в КНР было использовано $81,47 млрд сянганских капиталовложений со снижением данного показателя на 5,7% в годовом сопоставлении. Таковы данные китайского Министерства коммерции.

В целом к концу декабря 2016 г. в Поднебесной зарегистрировано 398 966 проектов с сянганскими инвестициями. На эти цели использованы капиталовложения из Гонконга в объеме $914,79 млрд.



К концу декабря 2016 г. суммарные нефинансовые прямые инвестиции внутренних районов Китая в Сянган достигли $492,16 млрд. Только за прошлый год китайские капиталовложения в экономику Гонконга составил $86,2 млрд.



Ранее сообщалось, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.



Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.



С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие.