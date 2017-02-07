Деловая активность в секторе услуг Китая снизилась до 53,1%

Новости дня

07.02.2017 12:00

Пекин, 7 февраля /ChinaPRO.ru/ – В январе 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI), отражающий деловую активность, в секторе услуг Китая снизился до 53,1%. Такие данные опубликовали китайская компания массовых коммуникаций "Цайсинь" (Caixin Media) и международная компания по предоставлению информационных услуг в финансово-экономической сфере Markit.

Январский показатель незначительно сократился относительно уровня декабря 2016 г., когда он достигал 53,4%.



Ранее сообщалось, что согласно официальным данным, в январе текущего года 2017 г. PMI в секторе необрабатывающей промышленности КНР составил 54,6%. Это на 0,1% выше, чем в декабре 2016 г.



При этом PMI в производственном секторе Поднебесной составил 51,3%. Это на 0,1% меньше, чем в декабре 2016 г.



Напомним, что в ноябре 2016 г. PMI в секторе необрабатывающей промышленности КНР составил 54,7%. Это на 0,7% больше, чем в октябре текущего года. Кроме того, ноябрьский PMI в секторе обрабатывающей промышленности Китая составил 51,7%. Это на 0,5% больше, чем в октябре 2016 г.



PMI выше 50% говорит о росте экономики, ниже 50% – о сокращении.